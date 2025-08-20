【義妹の子が地獄製造機】「同じ血が…！」自分を責めはじめた娘。許せない＜第20話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第20話 罪悪感
【編集部コメント】
レイナちゃんははじめからサトミちゃんの味方でした。しかしサトミちゃんを苦しめていたのが、自分の身内だと思うと、とても申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまったのでしょう。それに、もっと自分がうまく立ち回っていたら……と自分自身のことも責めています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
