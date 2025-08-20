ドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）に出演中の浜野謙太が自身のInstagramを更新し、誕生日を祝福された際のオフショットを公開した。

投稿では「現場も演者も脚本も愛がすごかった。ありがとう。やっぱ倉科さんすげぇ」と感謝を綴り、共演者に囲まれた笑顔の姿が披露されている。松本潤、小芝風花、清水尋也らキャスト陣と並ぶ浜野の姿に加え、倉科カナとユーモラスなポーズを決めた2ショットも収められており、撮影現場の温かな雰囲気が伝わってくる。

浜野が演じた安城耕太は、糖尿病を抱える患者として登場。倉科カナ演じる妻との夫婦関係を軸に描かれたエピソードは、総合診療科というドラマのテーマを象徴するストーリーのひとつとなった。松本潤演じる徳重晃の診療姿勢とあわせて、多くの視聴者の共感を呼んでいる。

コメント欄では「ハマケンさんの演技素晴らしかったです」「ステキな夫婦でした」「めちゃくちゃ泣きました」といった反応が相次いでいる。（文＝リアルサウンド編集部）