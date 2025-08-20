なか卯、ふわとろ&コリコリの「炭火やげん軟骨親子重」を発売 - とろたま、温たま乗せも
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は8月20日より、「炭火やげん軟骨親子重」を販売している。
なか卯「炭火やげん軟骨親子重」
「炭火やげん軟骨親子重」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、炭火で香ばしく焼き上げた九州産若鶏のやげん軟骨をトッピングした、やみつきになる味わいの商品。
九州産若鶏の肉付きの良いやげん軟骨を、まろやかな塩味で味付けし、炭火でじっくりと焼き上げることで、コリコリとした食感と噛むごとに広がる旨みを堪能できる一品に仕上げられている。
食べ応えのある大ぶりの鶏肉を使用したふわとろの親子丼に、やげん軟骨のコリコリとした食感や鼻に抜ける炭火の香りがアクセントに。ふわとろな卵と一緒に、2種の鶏肉のジューシーな味わいを心ゆくまで楽しむことができる。
価格は並盛が690円、ごはん大盛が780円。
なか卯「とろたま炭火やげん軟骨親子重」
また、濃厚な“こだわり卵”のコクがプラスされる「とろたま炭火やげん軟骨親子重」(並盛780円、ごはん大盛870円)や「温たま炭火やげん軟骨親子重」(並盛790円、ごはん大盛880円)も同時に販売される。
なか卯「温たま炭火やげん軟骨親子重」
なか卯「炭火やげん軟骨親子重」
「炭火やげん軟骨親子重」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、炭火で香ばしく焼き上げた九州産若鶏のやげん軟骨をトッピングした、やみつきになる味わいの商品。
九州産若鶏の肉付きの良いやげん軟骨を、まろやかな塩味で味付けし、炭火でじっくりと焼き上げることで、コリコリとした食感と噛むごとに広がる旨みを堪能できる一品に仕上げられている。
価格は並盛が690円、ごはん大盛が780円。
なか卯「とろたま炭火やげん軟骨親子重」
また、濃厚な“こだわり卵”のコクがプラスされる「とろたま炭火やげん軟骨親子重」(並盛780円、ごはん大盛870円)や「温たま炭火やげん軟骨親子重」(並盛790円、ごはん大盛880円)も同時に販売される。
なか卯「温たま炭火やげん軟骨親子重」