入隊後“近況ショット”話題のチャ・ウヌ（ASTRO）、出演作を多数配信 『私のIDはカンナム美人』など
7月に入隊し、近況ショットが話題となっている歌手・俳優のチャ・ウヌ（ASTRO）が出演する人気韓国ドラマが、ABEMAで多数無料配信されている。
【場面写真】思わずドキッ！”顔の天才”チャウヌの接近ショット
チャ・ウヌの代表作『私のIDはカンナム美人』は、同名の人気ウェブ漫画を原作とした青春ラブストーリー。整形によって“美人”となったカン・ミレ（イム・スヒャン）が、大学生活の中で本当の美しさや自信を見つけていく姿を描く。チャ・ウヌはヒロインの同級生で、容姿端麗かつ成績優秀な“完璧男子”ト・ギョンソクを熱演。外見よりも内面を重んじる誠実さや、恋に不器用な一面が視聴者の共感を呼んだ。
『TOP MANAGEMENT』はウェブ小説を原作とした青春音楽ドラマ。未来を予知する能力を持つ元アイドル練習生ユ・ウンソンが、新人アイドルグループ「S.O.U.L」のマネージャーとなり、芸能界での成功を目指す物語。チャ・ウヌは、メンバーのウ・ヨヌ役を務め、演技だけでなく音楽パフォーマンスも披露し、K-POPアイドルとしての実力を存分に発揮している。
『最高の一発〜時空を超えて〜』は、ユン・シユン主演の青春ファンタジードラマ。1990年代に活躍した人気アイドル、ユ・ヒョンジェ（ユン・シユン）が2017年にタイムスリップしてくるという設定で、夢や愛に揺れる若者たちを描く。チャ・ウヌは、現代の若手アイドル「MJ」役として出演。明るく爽やかなアイドルらしさを表現し、当時新人ながらも自然な演技と華やかな存在感で注目を集めた。
さらに、韓国の人気バラエティ番組『チプサブイルチェ〜師匠に弟子入り（チャ・ウヌ特集）』も配信中。出演者が“師匠”と呼ばれる著名人や専門家のもとを訪ね、1日弟子入りして人生観や哲学を学んでいく。チャ・ウヌはレギュラーメンバーとして参加し、素直で一生懸命な姿や人柄の良さ、隠れた才能を発揮。俳優活動とは異なる、素の魅力を楽しめる作品となっている。
“顔の天才”と称され、俳優としても数々の作品で活躍してきたチャ・ウヌ。バラエティからラブストーリー、音楽ドラマ、ファンタジーまで、幅広いジャンルで活躍してきたチャ・ウヌの出演作を楽しめる。
