Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ö¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡¡UFC2Ï¢ÇÔ¤ÎÄï¡¦³¤¤Ë³¬µéÊÑ¹¹Äó°Æ¡ª¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÊÆ®²È¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£UFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Äï¡¦³¤¤ÎÅ¬Àµ³¬µé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤ÏUFC2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡£2ÀïÏ¢Â³°ìËÜÉé¤±¤ÇUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¨¤¤»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤«¤é³¤¤â´Þ¤á¤ÆÄ«ÁÒ³¤¿Ø±Ä¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈUFC¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ï³¤¤ÎUFC¤Ç¤ÎÅ¬Àµ³¬µé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ãÀï¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¥Õ¥é¥¤µé¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¹ü³ÊÅª¤Ë¤â¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³¤¤¬UFC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë»þ¤«¤é¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤¿Êý¤¤¤¤¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖRIZIN¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¿ÈÂÎ¤À¤È¡¢³Î¤«¤ËUFC¤Ç¤Ï¾®¤µ¤¤¡£ÄÌ¾ïÂÎ½Å¤âÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤Ã¤¿Êý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ãÀï¤«¤éÁ´Éô¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢³¬µé¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£