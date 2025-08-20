市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす21日からの天気のポイントです。

小野：

あす21日は晴れますが、所により雨が降るでしょう。今度の土日、23・24日は2日間とも猛暑日の見込みです。



21日の予想天気図です。

小野：

前線が、19日の予想より南に下がる見込みです。この天気図では 離れていますが、大陸にある前線とつながっているようです。前線は石川県にはかかりませんが、湿った空気がより入りやすいでしょう。このため、能登は昼前まで、加賀は夕方まで、雨の降る所がある見込みです。





気象台の週間予報です。

小野：

この先も、晴れマークが続くでしょう。ただ、特に注意が必要なのは、今度の土日の気温です。



市川：

23日・土曜日は36度、24日・日曜日は35度、2日続けて猛暑日の予想ですね。



小野：

金沢の猛暑日は今月5日以来です。石川県内は、上空も地上も、暑い空気が蓄積され続けています。ここにフェーン現象などが加わると、予報以上に気温が上がることも考えられます。毎日の天気予報をこまめに確認してください。



市川：

何度もお伝えしていますが、自分だけは大丈夫と思わずに、十分気をつけていきましょう。