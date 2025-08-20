シンガー・ソングライターのニキ・アズラ（２２）が２０日、１ｓｔデジタルシングル「Ｎｅｗ ｄａｙ」を全世界配信リリースした。

ニキは父がオーストラリア人、母が日本人のバイリンガルで、日本名は「新希（にき）」。２０２１年からソニーミュージックのグローバルアーティスト育成プロジェクト「ＴＯＲＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」の１期生としてレッスンを積み、その歌声が高く評価された。

２２年ごろからオリジナル曲の作詞作曲を始めると、ソングライティング能力が関係者の注目を集め、今春からレコーディングを開始。次代のグローバルアーティストとして話題となっている。

今作についてニキは「音楽を書き始めたのは、自分自身を探していた時期でした。何が正解か、何が自分に合うのか、どの道を選ぶべきかを考える頃。『Ｎｅｗ ｄａｙ』はそんな中で毎日を新鮮な気持ちで迎えられるように作った曲です」と説明。「『始まり』に必要なのは『焦り』ではなく『健やかな心』と『希望』。この曲は明るい気持ちや前向きなエネルギーを灯せた歌詞になっています。この曲を聴いて一緒に新しいスタートを楽しい気持ちで迎えられるようにできたらうれしいです」と呼びかけた。

１２月まではオーストラリア・シドニーの音楽学校に留学中で、１０月８日には２ｎｄデジタルシングル「Ｙｏｕ」を全世界配信リリースする。来年１月に帰国し、２月には初のＥＰ「ＮＥＷ ＨＯＰＥ」を発売予定。日本でのライブ活動も本格化するという。