»³ÅÄË®»Ò¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡×¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×³«»ÏÈ¯É½¤Ë¥¨¡¼¥ë
¥¿¥ì¥ó¥È»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬20Æü¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¸¥ã¥Ë¥¹¡×¤Î¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢11·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤Ø¤ÎÀÅª¹Ô°Ù¶¯Í×µ¿ÏÇ¤ò½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢ºòÇ¯1·î¤«¤é½ÐÈÇ¼Ò¤È¤ÎºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡£Æ±11·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤ÈºÛÈ½¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤¬³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£Éüµ¢¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÇ»¸ü¤ÊÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ë¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¡ºÍ¤¬³Ú¤·¤ß¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃú¡¹È¯»ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤ÏÆ±¤¸»þÂå¤«¤é¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÊý¤¬¸åÇÚ¤Ç¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»þÂå¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ø¤¢¤ì¤¬º£¤Î¤ª¾Ð¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö11·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡2¿Í¤È¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈºÅÂ¥¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
00Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉñÂæ¤Î¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤Î»þ¤â¡¢ÉñÂæ¤è¤ê¡ÖÅÄÂå¤Þ¤µ¤·ÂáÊá¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢2²óÏ¢Â³¤Ç·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤âµ»ö¤Î1¤Ä¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëRoom NO.925¡Ê¥ë¡¼¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¯¥Ë¥³¡Ë¤Î¿·ºî¸ø±é¡£²ò»¶¤«¤é25Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ÅÁÀâÅª5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îº£¤òÉÁ¤¯¡£Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÇîÉÊ´Û·à¾ì¤Ç¡¢20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¸ø±é¡£