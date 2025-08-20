【ゴンチャ】みずみずしいマスカットとジューシーなマンゴーのデザートティーは要チェック8月21日から31日までの期間限定。

ゴンチャは、2025年8月21日から31日までの期間限定で「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を販売します（一部店舗を除く）。

「ティーエード」＆「ジェラッティー」、暑さが続く季節においしくリフレッシュ

みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを合わせた、さわやかなデザートティーです。意外な組み合わせながら、一緒に味わえば、それぞれのフレッシュなおいしさが引き立ちます。

まだまだ暑さが続くこの季節に、「マスカット＆マンゴー」でおいしくリフレッシュできそうです。

・マスカット＆マンゴー ティーエード（ICED／M）

すっきり風味の阿里山ウーロンティーに、マスカット果汁を使用したソースとゼリー、ダイス状にカットされた、ほどける食感のマンゴー果肉を合わせた、爽快感のあるフルーツティーです。

価格は690円。

・マスカット＆マンゴー ジェラッティー（FROZEN／M）

すっきりとした味わいの阿里山ウーロンティーをベースに、マスカットの甘みが凝縮されたソースとゼリー、芳醇なマンゴー果肉を組み合わせたフローズンドリンク。シャリッとした冷たい口当たりとジューシーな果実感を楽しめます。

価格は720円。

どちらも追加トッピングは1つまで対応可能。氷の量は選択不可です。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部