【関東甲信】土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒

関東甲信地方では、２０日（水）夜遅くにかけてと、２１日（木）午後は雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。、、を、画像で掲載しています。

関東甲信地方では、上空の寒気や気圧の谷、日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴って非常に激しい雨の降っている所があります。引き続き、２０日（水）夜遅くにかけてと２１日（木）午後は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想（多い所）］

▶２０日（水）に予想される１時間降水量

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

（東京地方 ５０ミリ）

甲信地方 ４０ミリ

▶２１日（木）に予想される１時間降水量

関東地方北部 ４０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

（東京地方 ５０ミリ）

甲信地方 ４０ミリ

▶２０日（水）１８時～２１日（木）１８時に予想される２４時間降水量

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

（東京地方 ８０ミリ）

甲信地方 ８０ミリ

【地図で確認】大雨警報・洪水警報の可能性がある地域は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。関東地方の各県は警報級の可能性【中】となっています。土砂災害、低い土地への浸水、河川の増水に注意・警戒してください。画像で確認できます。

【発雷確率】のシミュレーション２０日（水）～２１日（木）

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨のシミュレーション２０日（水）～２１日（木）

突然の雨、特に雷雨に注意してください。雨と晴れが近くで予想されていて、非常に予報が難しいケースです。雨のシミュレーション（メッシュ予報）は、画像で確認できます。

・