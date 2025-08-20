「女子高生ミスコン2025」中部エリアの代表者が決定【日本一かわいい高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」が20日、SNS審査を通過した中部エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
【写真】2025年度の“日本一かわいい高校生”中部エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
新潟県代表：すみれさん
福井県代表：リナさん
長野県代表：れんさん
石川県代表：みきさん
富山県代表：ひなさん
山梨県代表：にこさん
岐阜県代表：にいなさん
静岡県代表：そふぃさん
愛知県代表：杏さん
三重県代表：みりあさん
ミクチャ審査1位：ののかさん
ミクチャ審査2位：ふうかさん
ミクチャ審査3位：みゆうさん
モデルプレス 自己PR審査：結心さん
モデルプレス 自己PR審査：かのあさん
モデルプレス X投票：きずなさん
モデルプレス X投票：美聖さん
モデルプレス ページ閲覧数：ほのかさん
モデルプレス Xリポスト数：ねねさん
オリジナル動画審査：ゆずきさん
オリジナル動画審査：ゆづきさん
総合ポイント数：ゆらさん
同エリアからはシード枠として、ゆあさんもセミファイナルに進む。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年度の“日本一かわいい高校生”中部エリアの全候補者
◆「女子高生ミスコン2025」セミファイナリスト決定
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
◆「女子高生ミスコン2025」中部エリア代表
新潟県代表：すみれさん
福井県代表：リナさん
長野県代表：れんさん
石川県代表：みきさん
富山県代表：ひなさん
山梨県代表：にこさん
岐阜県代表：にいなさん
静岡県代表：そふぃさん
愛知県代表：杏さん
三重県代表：みりあさん
ミクチャ審査1位：ののかさん
ミクチャ審査2位：ふうかさん
ミクチャ審査3位：みゆうさん
モデルプレス 自己PR審査：結心さん
モデルプレス 自己PR審査：かのあさん
モデルプレス X投票：きずなさん
モデルプレス X投票：美聖さん
モデルプレス ページ閲覧数：ほのかさん
モデルプレス Xリポスト数：ねねさん
オリジナル動画審査：ゆずきさん
オリジナル動画審査：ゆづきさん
総合ポイント数：ゆらさん
同エリアからはシード枠として、ゆあさんもセミファイナルに進む。
◆「女子高生ミスコン」とは
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
◆「女子高生ミスコン2025」今後のスケジュール
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】