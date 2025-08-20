»³ÅÄË®»Ò¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«»Ï¤ò´¿·Þ¡¡²ò¶ØÄ¾¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊµÕ¼ÁÌä¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÇîÉÊ´Û·à¾ì¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¸¥ã¥Ë¥¹¡×¡Ê24Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï11·î1Æü¤ËÀµ¼°¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±é·à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆñÇÈÍø¹¬»á¤È22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖRoom¡¡NO.925¡×¡Ê¥ë¡¼¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¯¥Ë¥³¡Ë¤ÎÂè1²ó¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ï90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·²ò»¶¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁò¼°¤òµ¡¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Íð¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿16»þº¢¤Þ¤Ç¥²¥Í¥×¥í¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆþÇ°¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡ÖÁá¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£µ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£È¯É½ÆâÍÆ¤òÂç¤Þ¤«¤ËÃÎ¤ë¤È¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤«È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¹â¾Ð¤¤¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃú¡¹È¯»ß¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£°ì½ï¤Î»þÂå¤òÊâ¤ó¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÊý¤¬¸åÇÚ¤Ç¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»þÂå¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀïÍ§¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤â¡ÈÃíÊ¸¡É¤â½Ð¤·¤¿¡£¡Ö³«»Ï¤Ï11·î¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤«¤é2¿Í¤È¤â¤³¤³¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£ÆâÍÆÅª¤ËÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢ÉñÂæ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£