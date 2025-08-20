「男子高生ミスターコン2025」中部エリアの代表者が決定【日本一のイケメン高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」が20日、SNS審査を通過した中部エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
新潟県代表：長谷川蓮くん
福井県代表：小林聖弥くん
長野県代表：野口琥太郎くん
石川県代表：前田春輝くん
富山県代表：藤森春輝くん
山梨県代表：該当者なし
三重県代表：水谷アクセルくん
岐阜県代表：西脇一斗くん
愛知県代表：中井寿紀くん
静岡県代表：松折大弥くん
ミクチャ審査1位：倉田琉偉くん
ミクチャ審査2位：加藤駿くん
ミクチャ審査3位：桑原琉聖くん
ミクチャ審査特別賞：渡邊絢斗くん
ミクチャ審査特別賞：山口凌摩くん
モデルプレス 自己PR審査：宮城エミリアノくん
モデルプレス 自己PR審査：永田空大くん
モデルプレス X投票：林梁太くん
モデルプレス X投票：大塩飛玖くん
モデルプレス ページ閲覧数：橋口諒一くん
モデルプレス Xリポスト数：八井七一斗くん
オリジナル動画審査：日高和樹くん
オリジナル動画審査：小林琢磨くん
総合ポイント数：長屋瑛土くん
同エリアからはシード枠として夏目虎太郎くんもセミファイナルに進む。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
