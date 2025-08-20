すみれ、純白紐ビキニで美ボディ披露 スペインでのプールショットに「小麦肌がかっこいい」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】モデルのすみれが20日、自身のInstagramを更新。スペイン・イビサ島でのプールショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】すみれ、美ボディ大胆開放の紐ビキニ姿
すみれは「Que hermoso lugar（なんて美しい場所）」とスペイン語でつづり、イビサ島を訪れたことを報告。美しい景色やビーチの写真のほか、純白の紐ビキニを着用し、プールに浮かびながら美しいスタイルを披露した姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「小麦肌がかっこいい」「絵になる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「バカンス楽しそうで羨ましい」「完璧な美ボディ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】すみれ、美ボディ大胆開放の紐ビキニ姿
◆すみれ、純白紐ビキニで美ボディ披露
すみれは「Que hermoso lugar（なんて美しい場所）」とスペイン語でつづり、イビサ島を訪れたことを報告。美しい景色やビーチの写真のほか、純白の紐ビキニを着用し、プールに浮かびながら美しいスタイルを披露した姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「小麦肌がかっこいい」「絵になる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「バカンス楽しそうで羨ましい」「完璧な美ボディ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】