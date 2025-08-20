「女子高生ミスコン2025」関東エリアの代表者が決定【日本一かわいい高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」が20日、SNS審査を通過した関東エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
【写真】2025年度の“日本一かわいい高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
茨城県代表：きよみーさん
栃木県代表：あずささん
群馬県代表：総理大臣さん
埼玉県代表：みかづきさん
東京都代表：ゆづきさん
神奈川県代表：あいこさん
千葉県代表：こめさん
ミクチャ審査1位：みれなさん
ミクチャ審査2位：ゆあきーさん
ミクチャ審査3位：りおさん
ミクチャ審査特別賞：Amaさん
ミクチャ審査特別賞：ここなさん
モデルプレス 自己PR審査：ゆいさん
モデルプレス 自己PR審査：ここなさん
モデルプレス X投票：なるとさん
モデルプレス X投票：ももさん
モデルプレス ページ閲覧数：みなみさん
モデルプレス Xリポスト数：ここみさん
オリジナル動画審査：りおさん
オリジナル動画審査：RAMOさん
オリジナル動画審査：れあさん
オリジナル動画審査：ゆりなさん
総合ポイント数：ほたるさん
同エリアからはシード枠として、つゆさん、みおんさんもセミファイナルに進む。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
