大谷翔平 6試合ぶりとなる44号は約186.5キロの衝撃弾！ ロバーツ監督「いかに価値ある存在かを物語っている」

＜2025年8月19日(日本時間20日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場、2回に6試合ぶりの44号ソロを放つなど5打数1安打2打点、2得点でチームの勝利に貢献した。

試合前、キング争いで先行されたシュワバー(フィリーズ)に再び並びかける一発は、角度19度の弾丸アーチだった。

まさに、あっと言う間の出来事だった。3-0とリードして迎えた2回2死無走者で迎えた第2打席。

相手先発の左腕ゴンバーが投じた内角低めの146キロストレートを振り抜くと、角度19度で飛び出した打球は弾丸ライナーとなって右中間フェンスを飛び越えていった。

打球速度115.9マイル(約186.5キロ)の超速弾は、413フィート(約126メートル)先のロッキーズブルペンに着弾した。

ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドは標高約1600メートルの高さにあり、打球が飛びやすいことで知られている。

しかしこの規格外の一撃はそんな環境は全く関係ないものであり、チーム126試合目の44号到達は2023年の127試合を上回る自己最速でシーズン56発ペースだ。

初回先頭の第1打席は、内角高め146キロのストレートを打ち上げて三邪飛。3回2死一・二塁の第3打席は、四球。6回先頭の第4打席は、2番手右腕モリーナの154キロストレートを打ちに行ったが、二ゴロに仕留められた。

4点リードの7回1死一・三塁の5打席目は、痛烈なゴロを一塁手に好捕されたが併殺崩れとなる間に三走コールが生還して打点1。9回1死一塁の6打席目は高めのスプリットを打ち損じて三飛に倒れた。

この日の2得点で、今季120得点に到達。ハイペースで積み上げており、154得点ペースとなった。

ロバーツ監督は「本当に大きな数字だ。ショーヘイはやはり特別な才能の持ち主。今はとてもいい状態で打っているし高い出塁率を誇っている。四球も選べているし、今日のホームランもそうだが、打球速度116マイルのライナーは実に見事だった。

ショーヘイが出塁して得点を重ねている事実は、彼が我々にとっていかに価値ある存在かを物語っている」と無二のリードオフマンを絶賛した。

明日20日(同21日)は、今季10度目の先発登板。5回を投げる予定だ。メジャー通算1000試合出場を今季初勝利で飾れるかに注目が集まる。

そんな大谷に、今季初の休養日が与えられることが決まった。試合後、指揮官が「今日、ベンチで(大谷と)話したが、ショーヘイには明日(二刀流で出場予定の現地20日の試合)は全力を出し切ってもらって、翌21日は休養を与えようと思っている」と語ったものだ。

4月に長女の出産に立ち会うため「父親リスト」入りして2試合欠場したが、今季初の本当の「休養日」となる。さて、この休養日設定が結果につながるか。

