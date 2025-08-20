「男子高生ミスターコン2025」関東エリアの代表者が決定【日本一のイケメン高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」が20日、SNS審査を通過した関東エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
【写真】2025年度の“日本一のイケメン高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
茨城県代表：中山大地くん
栃木県代表：吹澤輝くん
群馬県代表：唐澤虎伯くん
埼玉県代表：岩井大河くん
東京都代表：宮野瑠已くん
神奈川県代表：陣野奏汰くん
千葉県代表：古本龍己くん
ミクチャ審査1位：郡司陸永くん
ミクチャ審査2位：篠田龍之介くん
ミクチャ審査3位：中川駿人くん
ミクチャ審査特別賞：金光琉伊くん
ミクチャ審査特別賞：古賀優太郎くん
モデルプレス 自己PR審査：谷本晴くん
モデルプレス 自己PR審査：三間清晴くん
モデルプレス 自己PR審査：山本癒音くん
モデルプレス X投票：富樫央くん
モデルプレス X投票：今木蓮太郎くん
モデルプレス ページ閲覧数：西小路侑汰くん
モデルプレス Xリポスト数：曽根凌輔くん
オリジナル動画審査：篠塚優成くん
オリジナル動画審査：大塚創太くん
オリジナル動画審査：中山葵くん
オリジナル動画審査：高橋蒼天くん
オリジナル動画審査：鮫島海透くん
総合ポイント数：中尾幸太くん
同エリアからはシード枠として安海空穏くん、三浦斗空くん、與猶悠斗くんもセミファイナルに進む。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年度の“日本一のイケメン高校生”関東エリアの全候補者
◆「男子高生ミスターコン2025」セミファイナリスト決定
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
◆「男子高生ミスターコン2025」関東エリア代表
茨城県代表：中山大地くん
栃木県代表：吹澤輝くん
群馬県代表：唐澤虎伯くん
埼玉県代表：岩井大河くん
東京都代表：宮野瑠已くん
神奈川県代表：陣野奏汰くん
千葉県代表：古本龍己くん
ミクチャ審査1位：郡司陸永くん
ミクチャ審査2位：篠田龍之介くん
ミクチャ審査3位：中川駿人くん
ミクチャ審査特別賞：金光琉伊くん
ミクチャ審査特別賞：古賀優太郎くん
モデルプレス 自己PR審査：谷本晴くん
モデルプレス 自己PR審査：三間清晴くん
モデルプレス 自己PR審査：山本癒音くん
モデルプレス X投票：富樫央くん
モデルプレス X投票：今木蓮太郎くん
モデルプレス ページ閲覧数：西小路侑汰くん
モデルプレス Xリポスト数：曽根凌輔くん
オリジナル動画審査：篠塚優成くん
オリジナル動画審査：大塚創太くん
オリジナル動画審査：中山葵くん
オリジナル動画審査：高橋蒼天くん
オリジナル動画審査：鮫島海透くん
総合ポイント数：中尾幸太くん
同エリアからはシード枠として安海空穏くん、三浦斗空くん、與猶悠斗くんもセミファイナルに進む。
◆「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
◆「男子高生ミスターコン2025」今後のスケジュール
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】