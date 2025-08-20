¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢±é²ÎÂè2ÃÆ¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¿ÍÀ¸¡×MV¸ø³«¡¡À©ºîÈñ3000Ëü±ß¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤òÂßÀÚ»£±Æ
¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸¤Î±é²ÎÂè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¿ÍÀ¸¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥éÊ¸²½¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ²»³Ú¤Ë¾º²Ú¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ìë¤Î´¿³Ú³¹¤òÉñÂæ¤Ë¾ðÇ®¤È°¥½¥¤òÉÁ¤¤¤¿²ÎÍØ¶Ê¡£ÉðÅÄ½Î¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¡¦ÎÓ¾°¹°»á¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ»á¤Î¡È¥³¡¼¥ë¡ÉÉ÷¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó with ÎÓ¾°¹°¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦20Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î²Î¡Ê¥¾¥¹°û¤ß¡Ë¡×¡Ö¥Á¥ç¥á¥Á¥ç¥á -¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã ver-¡ÊTI.A.SU Remix¡Ë¡×¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ÏÎÓ»á¼«¤é¤¬Áí³Û3000Ëü±ß¤òÅê¤¸¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é2Å¹ÊÞ¤ò´°Á´ÂßÀÚ¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Ï1ËÜ70Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó20ËÜ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡×¤â¼ÂºÝ¤Ë1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤ÏÌë8»þ²á¤®¤«¤é¿¼Ìë3»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½Ìò¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤äÂ¿¿ô¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡È¥¾¥¹»³ËÜ¡É¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»³ËÜ¹¯Æó»á¤äÎÓ»á¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â½Ð±é¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò2¸®Âß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¤ä¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÎÓ»á¤â¡Ö²Î»ì¤Ï»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¡£»£±Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¡¢3000Ëü±ß°Ê¾å¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ñ¡¼¤Ã¤È»È¤¦³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
