米大リーグのドジャースは19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に11-4で大勝。前日に喫したサヨナラ負けのリベンジを果たした。第2戦では強力打線を爆発し、18安打の猛攻。米メディアは、炎上したロッキーズ先発左腕の苦悩を伝えている。

米紙「デンバー・ポスト」は「ドジャース、ゴンバーを攻略 シリーズ初戦サヨナラ負けの借りを返す」との見出しで、ロッキーズ先発オースティン・ゴンバーの不調を報道。ドジャースはゴンバーからわずか3回で9安打を集中させ7得点を記録。2回にはアレックス・コールと大谷翔平が本塁打を放ち、攻撃の勢いを加速させた。

記事ではゴンバーのコメントを紹介。「今はちょっと迷子になっている気分」と切り出し「自信も確信もない。自分が何をやろうとしているのか、明確なアイデンティティもなくて……ただ探しながら投げている。何が通用するのか現場で模索し続けるのは苦しい」と胸中を明かした。

代行監督のウォーレン・シェイファー氏も「甘いコースへの投球が戻ってきて彼を苦しめた」と指摘した中、ゴンバーは「チーム、特にブルペンを失望させるのは辛い。もっと長いイニングが必要だったのに、自分はそれを提供できなかった」と振り返り、自らの責任を強調。防御率は7.49に膨れ上がり、今季未勝利（7敗）のままとなった。

ドジャースは全員安打を達成し、今季72勝目をマーク。20日（同21日）の一戦では、大谷が今季10度目のマウンドに上がる。



