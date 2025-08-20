¡ÖÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºâ»º¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¡¡¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î60ÂåÃËÀ¤¬1²¯4000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÆóµÜÄ®¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤Î¡Ö¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Ì¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¤äÅìµþ¹â¸¡¤Î¸¡»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¤âÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¡ÖÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëºâ»º¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯2·î¤«¤é5·î¤Î´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸½¶â¤ò17²óÁ÷¶â¡£¤¢¤ï¤»¤Æ1²¯4000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£