

都内にあるミニストップの店舗。特に今回の件に関する貼り紙などはなかった（筆者撮影）

コンビニエンスストア大手のミニストップで、おにぎりや総菜の消費期限を偽って販売されていたことが8月18日に判明した。

本事案は、6月下旬に一部店舗で消費期限を記したラベルが二重に貼られたおにぎりが見つかり、同社が調査したところ、埼玉、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都府県の23店で不正が確認されたという。

この問題を受けて、全店で店内加工のおにぎりや総菜、弁当の販売を中止することが発表された。

今どき「消費期限偽装問題」が出てくるワケ

食品偽装問題で思い出されるのが、2007年に相次いで発覚した、大手菓子メーカー「不二家」で起きた消費期限切れの原材料使用、石屋製菓（札幌市）のチョコレート菓子「白い恋人」の賞味期限改ざん、老舗和菓子屋「赤福」の製造日偽装表示、料亭「船場吉兆」の消費期限・賞味期限の改ざんなどだ。

近年では、2021年に和食チェーン「がんこ寿司」で冷凍食品の賞味期限改ざん、2023年に菓子メーカー「シャトレーゼ」で冷凍チョコレートの消費期限の書き換え問題が起きている。

ただし、2007年から2008年に大規模な偽装が発覚して以降は、多くの企業が細心の注意を払うようになり、大きな問題は起きにくくなっている。

しかしながら、今回のミニストップの偽装は、関西を中心とする多くの地域の23店舗で起きている。企業ぐるみで行われていたものではないとはされつつも、これだけ広範で起きていることを考えると、大きな背景となる要因があるはずだ。

ミニストップの事案は、現代ならではの新たな要因によって発生したと考えられる。具体的は、下記の2点が大きな要因になっていると考えられる。

1. 食品廃棄の削減

2. コンビニ経営の構造的な問題

今回の件は「ミニストップ」固有の問題ではない

TBSの報道によれば、ミニストップの社員は「1時間でも廃棄を遅らせたいという店舗が多かった。どうしても、廃棄時間を少しでも、という理由でやってしまったところが多いと聞いています。本社は、廃棄を減らせなどの通達はしていません」と述べているという。

食品廃棄は店舗の収益悪化につながるため、オーナーからすると、できるだけ回避したいところだ。昨今では「フードロス削減」の社会的潮流が起こっており、消費期限や賞味期限にさほど厳格になる必要はない――という風潮も生まれている。

筆者の実家は飲食店を経営しており、知り合いにも飲食店経営者がいるが、食材の原価が上がり、利益を出すのが難しくなっている。そうした中で、食品のロスを削減することは、以前に増して重要な経営課題となっている。

問題行為ではあるが、改ざんしやすい店内調理メニューで、つい消費期限のシールを貼り替えてしまった心理は、上記のことを鑑みると理解はできる。

そこに、もう1つの「コンビニ経営の構造的な問題」が加わってくる。

現在のコンビニエンスストアチェーンの店舗はフランチャイズ店となっている。この制度は、フランチャイズオーナーにリスクを負わせつつ、多くの制約も課すやり方として、これまでも問題視されることが多かった。

個店の利益を上げるという局所最適な行為が、コンビニチェーンの信用を毀損するという結果となり、全体最適を損なってしまっているのだが、その多くはフランチャイズ制というコンビニ経営の構造に負っているように見える。

2019年にローソンの埼玉県の2店舗で、店内調理の一部商品の消費期限の改ざんが判明し、両店との契約を解除、閉店するという事態が起きている。

この2店舗はフランチャイズ店で、同じオーナーの経営であったという。個別の事案ではあるが、今回と類似する問題が別のコンビニチェーンでも6年前に起きていたということは、思い出しておくべきだ。

ミニストップの対応は適切だったのか？

2007年前後に起きた食品偽装問題の多くは、内部告発によって発覚している。その点で、企業内の自浄作用が働いていなかったと言えるだろう。

今回のミニストップの事案は、第三者による定期調査によって発覚したという。また、公表後に全国約1600店の全店で店内加工のおにぎりや総菜、弁当の販売を中止するという判断も行っている。そうした対応は自浄作用が働いていると、評価できる。

現時点で健康被害は起きていないことも不幸中の幸いだった。

一方で、少なからず疑問も湧いてこざるをえない。

偽装行為は数年前から行われていたというが、どうして今まで発覚しなかったのだろう。また、複数店舗に広がっていた要因も解明する必要があるように思う。

6月に事案が発覚していながら、公表まで時間を要していることも気になるところだ。また、8月9日の商品販売中止の発表時点では「偽装」とはせず、「一部の商品にラベルの貼り間違えが発覚したため」と説明していた。

本当にこの時点で事実関係がわかっていなかったのか、「隠蔽しよう」という意図がなかったのかどうかも気になるところだ。



全容が明らかになっていなくとも、「その時点で判明している情報を迅速に公表する」ということができていたのかというと、そこには疑問が残る。

いずれにしても、事案が発覚し、大きな問題となってしまった以上、問題に対する十全な対応をとることはもちろんだが、フランチャイズ制のあり方の見直しという長期的な対応も講じる必要が生じている。

他コンビニと比べて独自の長所もある

ミニストップは、売上高、店舗数ではセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンの大手3社に次ぐ第4位に位置しているものの、上位3社と比べると規模はかなり小さい。業績も思わしくない――というのが実態だ。

一方で、ミニストップは店内調理した食品メニュー、スイーツメニューの独自性、イートインスペースの設置など、他社と異なる特長があり、ファンも少なくない。

かく言う筆者も、ミニストップの株主（少数だが）であり、同社のスイーツを愛食している。

ミニストップの魅力である店内調理で今回のような事案が起こり、筆者としても残念に思うのだが、今回の問題を機に、ミニストップ、およびコンビニチェーンの経営改革が進むことに期待をしている。

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）