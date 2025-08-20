WANIMAが、8月27日にリリースするニューEP『Off-Leash』の収録曲とジャケット写真を公開した。

今作には、先行リリースされた「トビウオ」に加え、「Best you」「MIYASHITA」の3曲を収録。それぞれが夏をテーマにした多彩な楽曲で、自由な夏を閉じ込めた心をほどくEPになっているという。

ジャケット写真は、EPタイトル『Off-Leash（リードを外す）』から着想を得たデザインに。「つながれていたリードを外し、誰にも縛られず、自分の足で前に進む」という決意が込められている。

なおWANIMAは、9月6日、7日に地元の熊本で主催フェス『1CHANCE FESTIVAL 2025』を開催する。

・WANIMA KENTA（Vo/Ba） コメント

「トビウオ」は、焼けた肌に残る記憶を抱えて、長くは飛べないとわかっていても、水面を突き破って夏の空まで跳び上がる。渇きも熱も結局すべて夏がさらっていくんやけどそんな儚くて激しい夏を、トビウオみたいに一気に駆け抜けた物語です。

「Best you」は、自分を試し続ける青春と、その先に見える希望を描いた曲です。昨日に負けても、ボロボロになっても、それでも“今”をねじ込むように挑み続ける姿勢を歌っています。最後の夏の記憶も、孤独の時間も、すべてが未来を照らす原動力になるはずやから、あなたの中の“Best you”を信じてほしい。そんな想いを込めた歌です。

「MIYASHITA」は、夏の終わりを映すように、仲間との記憶と葛藤、再出発を描いた歌です。“あの夜”に語り合った夢は、今も心に静かに息づいている。忘れかけた自分と仲間たちに届けたい、、その想いから生まれた歌です。

（文＝リアルサウンド編集部）