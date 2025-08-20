¡ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¡É³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µÂ³¤¯¡ÄÅìµþ¤Ç¤Ï3ÆüÏ¢Â³ÌÔ½ëÆü¡¡´Ñ¸÷µÒ¤â½ë¤µÂÐºö¡¡Á´¹ñ8¤«½ê¤Ç38¡îÄ¶¤¨
¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¡É¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö12»þº¢¤Î½ÂÃ«¤Ç¤¹¡£´À¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¥Ï¥Á¸øÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï35.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯16ÆüÌÜ¤Ç¡¢ÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤È¤Æ¤â½ë¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤¹¤´¤¯½ë¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ïº£¡¢¤È¤Æ¤â´¨¤¤¤«¤é¡£¶õ¹Á¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤¦¤ï¤¡»ä¡¢´À¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡×
°ìÊý¡¢37.5¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡Ö·§Ã«»ÔÆâ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤±¤Æºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ç¤¹¡×
¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅ¦¤ß¤È¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÊQ.½ë¤µ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë½ë¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¡×
¡Ö¥â¥ï¥â¥ï¤È½ë¤¤¡×
¡ÖÊÝÎäºÞ¤¢¤Æ¤Æ¿²¤¿¤¤¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Æ½ë¤µÂÐºö¤Î¥ß¥¹¥È¤òÀßÃÖ¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2ËüËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Ö¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç38.8¡î¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Ç38.4¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç38.3¡î¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ8¤«½ê¤Ç38¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÁ´¹ñ175ÃÏÅÀ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¹¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ë°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£