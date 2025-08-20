新潟市で先週末、子どもたちに野球の楽しさを伝えるイベントが開かれ、あの人気お笑い芸人が大きな声で野球の魅力を伝えました。



『野球であそぼー』と題したイベントには、4歳から小学生までの子どもと保護者の750人が参加しました。

ゲストとしてやってきたのは－



「こんにちは！！」



お笑い芸人のティモンディ高岸宏行さんです。愛媛県の強豪・済美高校野球部出身で、芸能活動と並行してBCリーグで投手としてプレーする高岸さん。自らボールを手にして野球のコツを熱血指導しました。



■ティモンディ 高岸宏行さん

「ボールをキャッチするのとバッティングは似ている部分があるから、しっかりとボールを見て。」



野球人口が減少する中、まずボールに親しんでもらおうと開かれたイベント。参加者は目を輝かせてプレーしていました。



■小学5年生

「『やればできる』ことを学んだ。」



■学童野球で全国大会出場

「やっぱり投げたり打ったりするの楽しい。(Q.野球は続ける？)続けていく。」



■ティモンディ 高岸宏行さん

「野球を通じて成長する喜びを勉強させてもらったので、野球を通じて得るものいっぱいあるので、そのような思いをみんなにもしてほしい。みんなもどんどんチャレンジして、失敗して、成長して、楽しんでいきましょう。みんなならやればできる！」