（ＣＮＮ）米食品医薬品局（ＦＤＡ）は１９日、米小売り大手ウォルマートで販売された一部の冷凍エビについて、放射性物質による汚染の疑いがあるなどとして食べないよう呼びかけた。

ＦＤＡによると、問題のエビはインドネシアの企業ＢＭＳフーズが供給したもので、米国の港（ロサンゼルス、ヒューストン、サバンナ、マイアミ）で差し止められたエビのサンプルから、放射性物質セシウム１３７が検出された。

汚染が確認された輸入品は米市場に流通していない。だが、ウォルマートの冷凍生エビも同じ業者が供給しており、ＦＤＡは「不衛生な環境で調理、包装、保管されていたとみられ、セシウム１３７に汚染した可能性がある」として摂取を控えるよう勧告した。

冷凍エビ１キログラムあたり約６８ベクレルが検出された。ＦＤＡが介入基準とする同１２００ベクレルを大きく下回っていた。それでも、長期的な低線量被曝による発がんリスクや業者の施設の問題を考慮したという。

対象となるのは、「グレートバリュー」ブランドの約９００グラム入りの袋製品で消費期限が２０２７年３月１５日のもの。米国内の１３州に流通している。

ＦＤＡは消費者に対し、エビは廃棄または返品するよう求めている。インドネシア当局と協力して調査を進めているという。ウォルマートは、直ちに該当する商品を店頭から回収したと説明した。