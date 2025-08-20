今、開幕投手を現役の投手から選ぶとしたら? 中嶋聡「一択でしょ」
オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11日に公開された動画「ピッチャーにされたらカチンとくることとは!? 中嶋聡が選ぶ最強ベストローテ!!」に出演。「今、開幕投手を現役の投手から一人選ぶとしたら?」という質問に回答した。
中嶋聡氏 =BS10提供
○今、開幕投手を現役の投手から一人選ぶとしたら?
上田まりえから「今、開幕投手を現役の投手から一人選ぶとしたら、どなたを選びますか?」と聞かれ、「一択でしょ」と笑みを浮かべた中嶋氏は「山本(由伸)」と回答。選出理由を「自分の(監督だった)時に、(開幕投手に)指名してますし、頼りになりますよね。やっぱり、大事なゲームをしっかり取ってくれますし」と説明した。
また、上田が「どういうふうに声をかけられていましたか?」と質問すると、中嶋氏は「普通の会話です。そんなに深く野球を語ることもなく。たまに『今、どう?』という感じの聞き方をしますけど、ある程度、自分の中で解決できるピッチャーなので」と答えていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
