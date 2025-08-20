アーティストのこっちのけんと（29）が20日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。自身の結婚式をめぐり、“まさかの出来事”を語った。

こっちのけんとは、かねて交際していた女性と昨年2月に結婚。今年6月に挙式を報告していた。

番組では「家族も全員呼んで。めっちゃ幸せだった」という結婚式を振り返りながら、「でも噂によると、僕の結婚式の日は、OKAMOTO'Sが大きなライブをやっていて、菅田（将暉）の取り合いになってたみたいな話を聞いて…」とある裏話を明かした。

この発言にパーソナリティーのハマ・オカモトは「うわっ！そういうことか！」と心当たりがある様子で驚いた。

実は、結婚式当日にはOKAMOTO'Sの結成15周年ライブが開催されており、菅田将暉に出演オファーが出ていた。しかし、弟・こっちのけんとの結婚式に出席するため、ライブ出演を見送っていたことが判明した。

ハマはその経緯を「OKAMOTO'S15周年のライブで。菅田将暉くん、お兄ちゃんと一緒にやってる曲を本人と実演する機会が今までなかったんですよ。何とかオファーしてて。この日も周年だし菅田将暉を呼んでも我々も恥ずかしくない場で。お呼びしたんですけど、スケジュールが…とのことだった。でも本人からはやりたがってるでみたいな丁寧な返事をいただいたんです」と明かし、「そりゃあ、優先すべきよね！これ逆の話だったら引いてますから！」と笑い交じりに語った。

これを受けてこっちのけんとは「後々その話を聞いて、うわ〜ライブ行きたかった〜って思って。変な方向でご迷惑をおかけしたなと思って」と笑いながら語っていた。