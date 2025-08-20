今夜間は激しい雨のところも、中越･下越･佐渡は大雨に注意警戒を【これからの天気(20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
21日(木)にかけて雨脚が強まり、大雨になるところがありそうです。
◆注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆21日(木)の天気
・上越地方
傘マークはありませんが、夕方にかけて局地的に雨や雷雨となるでしょう。ただし、気温の高い状態は続き各地とも真夏日になりそうです。
・中越地方
午前中は、所々で雨が降るでしょう。朝は雷を伴って激しく降ることもありそうです。一方、午後は次第に天気が回復に向かう見込みです。
・長岡市と三条市周辺
朝のうちは、雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。その後も、日中は断続的に雨が降り大雨となるところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
20日(水)夜～21日(木)朝にかけて積乱雲が発達して、激しい雷雨になるところがありそうです。落雷やヒョウにも注意をしてください。
・下越：村上市から聖篭町
朝のうちは激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。
◆風と波
佐渡でははじめ、南西風がやや強いでしょう。波の高さは、上・中越で1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。
◆熱中症情報
21日(木)も各地で真夏日になるでしょう。雨に油断せず、万全の熱中症対策をしてください。
◆週間予報
22日(金)～25日(月)にかけては晴れて、猛暑日になるところがあるでしょう。
一方、26日(火)以降は曇りや雨のスッキリしない天気になりそうです。
20日(水)夜間は、激しい雨の降るところがありそうです。
中越・下越・佐渡では、大雨に注意・警戒をしてください。
21日(木)にかけて雨脚が強まり、大雨になるところがありそうです。
◆注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆21日(木)の天気
・上越地方
傘マークはありませんが、夕方にかけて局地的に雨や雷雨となるでしょう。ただし、気温の高い状態は続き各地とも真夏日になりそうです。
・中越地方
午前中は、所々で雨が降るでしょう。朝は雷を伴って激しく降ることもありそうです。一方、午後は次第に天気が回復に向かう見込みです。
・長岡市と三条市周辺
朝のうちは、雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。その後も、日中は断続的に雨が降り大雨となるところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
20日(水)夜～21日(木)朝にかけて積乱雲が発達して、激しい雷雨になるところがありそうです。落雷やヒョウにも注意をしてください。
・下越：村上市から聖篭町
朝のうちは激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。
◆風と波
佐渡でははじめ、南西風がやや強いでしょう。波の高さは、上・中越で1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。
◆熱中症情報
21日(木)も各地で真夏日になるでしょう。雨に油断せず、万全の熱中症対策をしてください。
◆週間予報
22日(金)～25日(月)にかけては晴れて、猛暑日になるところがあるでしょう。
一方、26日(火)以降は曇りや雨のスッキリしない天気になりそうです。
20日(水)夜間は、激しい雨の降るところがありそうです。
中越・下越・佐渡では、大雨に注意・警戒をしてください。