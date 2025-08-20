これからの気象情報です。

21日(木)にかけて雨脚が強まり、大雨になるところがありそうです。



◆注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆21日(木)の天気

・上越地方

傘マークはありませんが、夕方にかけて局地的に雨や雷雨となるでしょう。ただし、気温の高い状態は続き各地とも真夏日になりそうです。



・中越地方

午前中は、所々で雨が降るでしょう。朝は雷を伴って激しく降ることもありそうです。一方、午後は次第に天気が回復に向かう見込みです。



・長岡市と三条市周辺

朝のうちは、雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。その後も、日中は断続的に雨が降り大雨となるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

20日(水)夜～21日(木)朝にかけて積乱雲が発達して、激しい雷雨になるところがありそうです。落雷やヒョウにも注意をしてください。



・下越：村上市から聖篭町

朝のうちは激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。





◆風と波

佐渡でははじめ、南西風がやや強いでしょう。波の高さは、上・中越で1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。



◆熱中症情報

21日(木)も各地で真夏日になるでしょう。雨に油断せず、万全の熱中症対策をしてください。



◆週間予報

22日(金)～25日(月)にかけては晴れて、猛暑日になるところがあるでしょう。

一方、26日(火)以降は曇りや雨のスッキリしない天気になりそうです。



20日(水)夜間は、激しい雨の降るところがありそうです。

中越・下越・佐渡では、大雨に注意・警戒をしてください。