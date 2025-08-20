　20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2920円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては31.45円高。出来高は1706枚となっている。

　TOPIX先物期近は3103ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42920　　　　　　+0　　　　1706
日経225mini 　　　　　　 42925　　　　　　+5　　　 27560
TOPIX先物 　　　　　　　　3103　　　　　-1.5　　　　2425
JPX日経400先物　　　　　 27925　　　　　 +15　　　　　74
グロース指数先物　　　　　 787　　　　　　+1　　　　　93
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース