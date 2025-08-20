日経225先物：20日19時＝変わらず、4万2920円
20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2920円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては31.45円高。出来高は1706枚となっている。
TOPIX先物期近は3103ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42920 +0 1706
日経225mini 42925 +5 27560
TOPIX先物 3103 -1.5 2425
JPX日経400先物 27925 +15 74
グロース指数先物 787 +1 93
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
