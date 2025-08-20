全国的にコメの価格高騰が続く中、主力のコシヒカリなど、他の銘柄米はいくらになるのか。

新米の価格に大きく影響するのが、農協が農家に前払いする「概算金」です。

関係者によりますと、JA全農いしかわが生産者に提示したコシヒカリ1等米の概算金は60キロ当たり2万5200円で、2024年より9000円高くなりました。

民間のコメ業者との競争が激化する中、JAとしては買い取りを強化する狙いで、「ゆめみづほ」や「ひゃくまん穀」など他の銘柄でも5割から6割と大幅に引き上げられました。

コメ農家・山下祐介さん「われわれの資材、機材とかも高騰している中で、従来の価格というのは少し安かったところがあるので、値段が上がるのは生産者の側からするとやはりありがたい」

これまで10ヘクタールでコメ栽培→「今年は全体の6％」

輪島市町野町の金蔵地区でコメを育てる山下祐介さん。値上がりを歓迎する一方で、手放しに喜べない事情があります。

コメ農家・山下祐介さん「田んぼが崩れているという被害もあれば、形を留めているが田んぼが波を打っているとか…」

2024年の地震の前まではおよそ10ヘクタールの面積でコメを栽培していた山下さんですが、2025年作付けできたのはわずか6パーセント。

さらに追い打ちをかけるのが…

コメ農家・山下祐介さん「これです。7日の朝。とりあえず応急で押さえてもらって」

8月、石川県内を襲った大雨でも田んぼのあぜが崩れる被害が。

地震で収穫量が大きく減る中、山下さんはコメの値上がりには複雑な思いを抱えています。

もどかしい思い「よりにもよってなんでこのタイミングで」

コメ農家・山下祐介さん「もどかしいというのが一番大きい。お米を買ってくださるお客様から今年はどうですかと問い合わせをいただいていて、なかなか出せる量がなくて半分お断りした方もいる」「作付けが減った、機械が地震でつぶれた、田んぼも作付け思うようにいかず、面積が減って出したくてもコメの値段がいい。気持ちの中ではなんだろうな。よりにもよってなんでこのタイミングで上がったんだろうと感じてしまう」

能登では水不足の心配もありましたが、山下さんの田んぼのコシヒカリは今のところ順調だということです。

山下さんによると、地震の前から平均年齢が70歳前後と高齢化が進んでいたのに地震でさらに担い手が減り、コメ作りだけでなく、用水路や農道、イノシシの電気柵の整備、いろいろな人が関わって初めて成立する産業なので、地震による人口減少は死活問題だと話しています。