開催30回を記念して公式ソング「BEER ALL RIGHT」をリリース！2025けやきひろば秋のビール祭り

2025けやきひろば秋のビール祭り

(1)開催期間・日時 2025年9月19日(金) 16:00〜21:30

20日(土)〜22日(月) 11:00〜21:30

23日(火・祝) 11:00〜19:00

(2)開催場所 さいたまスーパーアリーナ

(3)入場料 無料

(4)出店数 64店(予定)

さいたまアリーナは、ビール愛好家待望の恒例イベント「2025けやきひろば秋のビール祭り」を2025年9月19日(金)〜23日(火・祝)の5日間、さいたまスーパーアリーナにて開催します。

2009年にスタートし、30回目の開催となる今回は、初出店6店を含む64店舗が出店。

日本最大級のクラフトビールイベントならではの、ビールコンペティション受賞ビールや、このイベントの為に作られた限定ビールなど、色や香り、味わいも多種多様な400種類以上のクラフトビール楽しめます。

北は北海道、南は沖縄まで多彩なビールはもちろん、ビールによく合う選りすぐりのフード類など多数取り揃えられています。

■30回を記念して3つのコラボレーションビールを販売

毎回大人気となっているイベントコラボレーションビールは、30回を記念して3種類のビールを用意。

「Brasserie Knot(北海道)」、「CHORYO(奈良)×ワイマーケット(愛知)」、「U.B.P BREWERY(埼玉)×BLUE MAGIC(栃木)×ろまんちっく村ブルワリー(栃木)」が、それぞれ異なるコンセプトで、30回を彩る味わい豊かなクラフトビールを醸造、販売します。

会場で楽しめるほか、お土産ビールコーナーでも販売します。

■けやきひろばビール祭り公式ソング「BEER ALL RIGHT」をリリース

けやきひろばビール祭りの第30回開催を記念し、公式ソング「BEER ALL RIGHT」をリリースしました。

楽曲を手掛けたのはこれまで幾度となく本イベントに来場・出演し、会場を盛り上げてきた2組のアーティスト――埼玉県浦和区出身のウクレレシンガー〈宮 武弘〉と、双子のラッパー〈上鈴木兄弟〉です。

実際のイベント会場で録音された〈お客さまの「乾杯！」の声〉も取り入れられており、まさに“お客さまと一緒に歩んできたビール祭り”ならではの一曲。

祭りの高揚感や一体感をそのまま音に乗せたような、ビール片手に思わず口ずさみたくなる爽快なビアソングです。

なお、曲はイベント公式動画のBGMとして使用されるほか、9月20日(土)・21日(日)に開催される〈会場内ビアライブ〉(入場無料)にて披露予定です。

宮 武弘

昨年のけやき BEER LIVEの様子

上鈴木兄弟

けやきひろば秋のビール祭りは入場無料で楽しめますが、有料の予約テーブルも販売します。

予約は8月16日(土)からYahoo!JAPANのデジタルチケットPassMarketにて販売します。

【初出店ブルワリー】

アンドビール(東京)、NAMACHAん Brewing(東京)、ぬとりブルーイング(埼玉)、OUR BREWING(福井)、ヒメビール(愛媛)、AGARIHAMA BREWERY(沖縄)

【国内】

Brasserie Knot(北海道)、hokkaido brewing(北海道)、忽布古丹醸造(北海道)、KANEKU BREWERY(青森)、遠野麦酒ZUMONA(岩手)、いわて蔵ビール(岩手)、田沢湖ビール(秋田)、秋田あくらビール(秋田)、HOPDOG BREWING(秋田)、希望の丘醸造所(宮城)、鳴子温泉ブルワリー(宮城)、ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城)、BLACK TIDE BREWING(宮城)、Yellow Beer Works(福島)、牛久醸造場(茨城)、うしとらブルワリー(栃木)、ろまんちっく村ブルワリー(栃木)、BLUE MAGIC(栃木)、コエドブルワリー(埼玉)、CARVAAN Brewery(埼玉)、スモーク・クラフト(埼玉)、Zakkoku Koubou(埼玉)、SHIKI BEER(埼玉)、U.B.P BREWERY(埼玉)、Teenage Brewing(埼玉)、OKEI BREWERY(東京)、SUNMAI(東京)、SORACHI 1984(東京)、レッツビアワークス(東京)、ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京)、Let’S Beer Works(東京)、ヤッホーブルーイング(長野)、サンクトガーレン(神奈川)、カケガワビール(静岡)、反射炉ビヤ(静岡)、Repubrew(静岡)、ワイマーケットブルーイング(愛知)、オラホビール(長野)、信州須坂フルーツブルワリー(長野)、南信州ビール(長野)、八ヶ岳ブルワリー(山梨)、エチゴビール(新潟)、ISEKADO(三重)、CRAFT BANK(京都)、Kyoto Brewing Co.(京都)、TWO RABBITS BREWING COMPANY(滋賀)、Derailleur Brew Works(大阪)、CHORYO Craft Beer(奈良)、大山Gビール(鳥取)、松江ビアへるん(島根)、DD4D BREWING(愛媛)、別府ブルワリー(大分)、宮崎ひでじビール(宮崎)、B.M.B Brewery(宮崎)

