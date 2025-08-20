岡田紗佳、“無加工”ショットで抜群スタイル全開「足長ーい」「ボンッ！キュッ！ボンッ！のナイスボディ」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が20日までにインスタグラムを更新し近影を披露。モデル顔負けのスタイルに「流石のスタイルです」と反響が集まっている。
【別カット】長いおみ足が美しい岡田紗佳（ほか2枚）
インスタグラムでは度々衣装や私服姿を公開し話題になる岡田。今回の投稿では「sheinのスカート褒められた スタイルよく見えるね！加工はしてないよん」とコメントし、階段で撮影した近影をアップ。黒トップスにデニムパンツとスカートを合わせたかわいいコーデの彼女が階段で様々なポーズを決めており、持前の抜群スタイルはモデルのように美しい。
コメント欄にはファンから「足長ーい」「ボンッ！キュッ！ボンッ！のナイスボディ」「流石のスタイルです「何着ても似合いますな」など称賛の声が相次いでいた。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
