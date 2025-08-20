元AKB48美女、ママ友の同期メンバー明かす 「子どもは元アイドルって分かってる？」の質問にも回答
お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#8が19日に放送。#8では、スタジオゲストの元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と元AKB48でタレントの河西智美がトークを展開した。
【写真】産後、激太りした当時の河西智美
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。シリーズを重ねるごとにSNSでの反響も拡大し、番組関連動画の総再生数は7億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組の1つだ。
スタジオでは、ゲストの笹崎と河西が“体型維持”についてトークを展開。週に1回ピラティスに通い、姿勢が良くなったと明かした笹崎に続いて、河西も「ピラティスに産後から始めた」とし、「めちゃくちゃ太って戻らなかったので、どうにか戻すために始めた」と告白。ピラティスの人気の高さに、マッスルバー潜入企画をみたばかりのニューヨーク・嶋佐は「ピラティスバーできるかも」「ピラティス哺乳瓶とかね」とコメントし、笑いを誘った。
また、元AKB48メンバーとの関係性について「同期とか板野友美はママ友」と明かした河西は、「子どもはママが元アイドルって分かってる？」という質問が飛ぶと、「（ママ友も）みんながテレビに映っていたり、カラオケの映像に流れたりするから、“大人ってそういうもの”と思ってそう」と語った。そこで元AKB48メンバーの板野友美と撮った、子どもたちとの写真が披露されると、MC陣からは「仕上がりきってる」「華やか」との声が上がりました。
番組ではさらに、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最終話も放送。告白タイムを迎え、双子たちの恋がついに完結した。姉の恋を応援する妹の姿や、2人揃って同じ相手に告白する双子、「双子で、2人で幸せになりたい」と告白を辞退する参加者など、最後まで“双子の絆”を感じさせる結末に、スタジオMC陣は「骨のある参加者やったな」「マジで1週間見たかった」とコメント。『愛のハイエナ season4』#8はABEMAにて見逃し配信中。
