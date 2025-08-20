カンボジアで特殊詐欺をしていたとして拘束された日本人29人が20日、日本へ移送されました。詐欺拠点では日本人が高値で取引されるという情報もあります。その実態を取材しました。

田中純平記者・NNNプノンペン

「29人の日本人は入管施設に収容されていて、このあと道を隔てた空港に移動し日本に移送されます」

20日、移送されたのはカンボジア北西部のポイペトで特殊詐欺をしていたとみられる10代から50代の日本人29人。その29人を異例の態勢で待ち受けたのは、愛知県警などの捜査員です。

記者

「愛知県警の捜査員だ。捜査員がいま降りてきました」

容疑者を移送する機内へ続々と乗り込む捜査員、その数、およそ80人。

記者

「たくさんの人がいる。見たことない。移送で」

記者

「カンボジアの警察当局から愛知県警の捜査員に身柄が引き渡されています」

愛知県警は29人を日本へ移送し、逮捕する方針です。

海外を拠点とする特殊詐欺の摘発に伴う一度の移送としては過去最大規模の人数で、29人全員が同じ拠点で警察官をかたり、ウソの電話をかける“かけ子”として働いていたとみられています。

私たちが話を聞いたのは、特殊詐欺グループに人材を紹介する男。

特殊詐欺グループに人材紹介

「日本人は結構増えていて、60代とか年配の人もいる。少なくとも100人以上」

増えている理由の一つとみられるのが…。

特殊詐欺グループに人材紹介

「日本人は給料が高い。だいたい月に1万ドル（約150万円）はもらっている」

およそ150万の高額な月収。

また、日本人は高値で取引される実態があり、日本人を紹介し、およそ600万円稼いだこともあるといいます。

その600万円ほどで特殊詐欺グループに紹介されたある日本人男性。映像には拠点の内部で連絡役と話している様子が――

連絡役

「（指示役が）何が食べたいですか？って」

特殊詐欺グループに紹介された日本人男性

「何っていうか…食べ物、お菓子。（ここら辺）売っているものがわからないから。食べ物と飲み物を買いに行きたいんです。俺1人で行っていいかわからないのでちょっと聞いてみて。お願いします」

組織に入ると、日々の行動も監視され、自身の身柄もカネでやりとりされるといいます。

近年増えているという詐欺に加担しているとみられる日本人。

田中純平記者・NNNプノンペン

「捜査関係者によりますと、市街地にある一軒家を、日本人のグループが特殊詐欺の拠点にしていたということです」

東南アジアの特殊詐欺の拠点は、ことしに入り“変化”が起きているといいます。

東南アジアの犯罪情勢に詳しいベネディクト・ホフマン氏

「ミャンマー国境での強力な掃討作戦があったあと、この地域の一部からタイとカンボジアの国境へ活動が移転している兆候が明確に見られます」

かつて、ミャンマーとの国境地帯に多くあった特殊詐欺の拠点がことし2月に大規模な摘発が行われ、いまは、カンボジアやベトナムの国境地帯へ移動しているといいます。

日本の捜査当局は各国の警察当局と緊密に連携し、特殊詐欺グループを厳しく取り締まっていく方針です。