やっぱり【ユニクロ】が頼りになる！ 手持ちの白トップスに合う♡「優秀パンツ」

明るく爽やかな印象を与える“白トップス”は、夏コーデにぜひ取り入れたいアイテム。今回は、手持ちの白トップスに合わせやすい【ユニクロ】の「優秀パンツ」をご紹介。テイスト問わず着回せるストレートパンツや、こなれ感のある着こなしを楽しめるジーンズが登場。ftnアイコンによる着こなしテクニックも参考にして。

テイスト問わず着回せる優秀パンツ

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

クレープジャージー素材が美しいドレープ感を演出。リラクシーなシルエットながらきちんと見えするので、大人コーデに取り入れやすい。落ち感があるストレートシルエットでスタイルアップも期待大。ドライ機能付きなので、汗をかきやすい今の季節も快適に過ごせそうです。

白トップスが映える！ 大人に似合う夏コーデ

「美シルエットパンツ」「これはめちゃめちゃ良かった」（Instagram別投稿コメントより）と、@ma_anmiさんもお気に入り。トレンドカラーでもあり、シックなムードを醸し出すダークブラウンをチョイス。白ブラウスを合わせれば、上品かつ爽やかな、大人に似合う夏コーデが完成。

トレンド感もこなれ感もアップするジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

さりげないカーブシルエットで、トレンドライクな着こなしを楽しめるジーンズ。レザー加工を施したエイジドウォッシュが、ヴィンテージライクなムードも演出。公式オンラインストアによると「ソフトで快適な肌ざわりでも、見た目は本格的なコットンリヨセルデニムを使用」しているとのこと。普段ジーンズを穿き慣れていない人もトライしやすそうです。

上品に華やぐ夏っぽデニムコーデ

@y.y.r.10さんは、袖コンシャスデザインが華やかな白トップスを合わせて、きれいめカジュアルな着こなしに。白 × ブルーの爽やか配色が、夏気分を盛り上げます。バッグとサンダルはブラウンで統一して、コーデをまろやかに引き締めて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様、@y.y.r.10様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i