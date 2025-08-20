57歳・橋本志穂、「イメチェン!!」ヘアカット風景公開 「少年のようなベリーショートにしようかと思ったけど…」断念の理由も明かす
タレントの橋本志穂（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。「イメチェン」の様子を公開した。
【写真】「イメチェン!!」ヘアカットの様子を公開した橋本志穂
橋本は「久しぶりに平井さん復活！メイク前に髪をカットしてもらってスッキリした〜！少年のようなベリーショートにしようかと思ったけど、スタイリストのイトーさんから『ふーん、僕は好きじゃない』と冷ややかに言われ、思い切ってきれなかった でも、すっごくスッキリしたー」とつづり、「イメチェン!!」と文字の記されたヘアカット中の写真をアップした。
この投稿にファンからは「しほさん一層カワイくなりましたネ〜 ステキです!!!!」「ヴィーナス」などのコメントが寄せられている。
