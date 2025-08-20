【マンガ30%OFF】秋田書店の人気作品がKindleでお得に読める！『僕の心のヤバイやつ』『勇者殺しの元暗殺者。〜無職のおっさんから始まるセカンドライフ〜』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で秋田書店のサマーセールが開催中。人気コミックをお得に楽しむことができるこのセールでは、『僕の心のヤバイやつ』など、話題の作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■僕の心のヤバイやつ 11 (少年チャンピオン・コミックス)
セール特価：400円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+192pt
僕の心のヤバイやつ 11 (少年チャンピオン・コミックス)
「私を見ている時だけは…油断していいよ？」 受験勉強に励みながらも山田との仲を深めていく京太郎。一方で、山田がSNSでバズッた！ 山田の人気＆知名度が急上昇し、小林の警備も厳重に…!? ２人の関係を守るため、より一層、行動や距離感に注意して気持ちを抑える京太郎だが…。山田の誕生日に事件は起きる!! カンカンがサプライズパーティー兼地獄の祝祭を強行開催!! クラスメイトの面前で京太郎が山田に告白!? する!? しない!? フラれる!? 公認…!?!?!?
■片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜 7 (ヤングチャンピオン・コミックス)
セール特価：539円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+259pt
片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜 7 (ヤングチャンピオン・コミックス)
「おっさん アタシに剣を教えてほしい」 ミュイの為にスフェン教の教会騎士団達と死闘を繰り広げたベリル。教団に囚われたミュイを助け出したベリルは、ルーシーの勧めもあり、ミュイの後見人となって二人は同居する事になるが…！
■勇者殺しの元暗殺者。〜無職のおっさんから始まるセカンドライフ〜【電子単行本】 2 (少年チャンピオン・コミックス)
セール特価：508円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+244pt
勇者殺しの元暗殺者。〜無職のおっさんから始まるセカンドライフ〜【電子単行本】 2 (少年チャンピオン・コミックス)
暗殺組織を辞め第二の人生を歩み始めたジェイド。「黒猫」で働き始め、忙しい日々を送るジェイドに不穏な影が迫る。「仕事」を邪魔されたことで、ある組織から目をつけられたジェイドは、謎の男・アヴァンから追われることとなるが…!?
■追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双【電子単行本】 4 (ヤングチャンピオン・コミックス)
セール特価：539円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+259pt
追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双【電子単行本】 4 (ヤングチャンピオン・コミックス)
アレクシス、ティア、ゴンゾを最後の戦いに送り出し己の命をかけて魔王軍を食い止めるエド。結末を見届けぬまま追放されたエドを待つのは永遠に変わる事のない白い世界だけだった。一方、エドが消えた世界で彼の行方を捜し続けるティアは、アレクシスやゴンゾの助力を得て遂にエドにつながる手がかりを見つけだし――。シリーズ累計40万部突破！ HJ小説大賞2020受賞の人気原作を圧倒的筆力で描く、強くてニューゲームな異世界無双ファンタジー転変の第４巻!!
■転生荷運び人の異世界攻略法【電子単行本】 2 (ヤングチャンピオン・コミックス)
セール特価：508円（30%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+244pt
転生荷運び人の異世界攻略法【電子単行本】 2 (ヤングチャンピオン・コミックス)
強敵・赤頭大百足を撃破した不遇職「荷運び人」のセイは、ルナミリアの勧めで魔王使いのスカーレット、暗殺者のゾフィーら美少女たちと一時的にパーティを結成し、銅級冒険者昇格試験のために迷宮都市ロートスに向かう。危機を救ってから態度が少しおかしいルナミリアのせいで欲求不満になったセイは外で発散しようと宿を抜け出すも今の宿場には娼館が無いことが分かり落胆したその時、「お礼をしてあげる」とゾフィーが現れて…。自由に憧れる男が転生して選んだのは不遇職「荷運び人」!? ノクターンノベルス発エロティックファンタジー限界突破の第２巻！
