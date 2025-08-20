新部門が手掛ける少量生産の特注モデル

ゴードン・マレー・オートモーティブ（GMA）は、米国カリフォルニアで開催されたモントレー・カー・ウィークで、T.50のロングテールバージョンと、マクラーレンF1 GTR LMのリメイクモデルを発表した。

【画像】ゴードン・マレー氏の過去作に着想を得たV12ハイパーカー【GMAのル・マンGTRとS1 LMを詳しく見る】 全16枚

この2台は、カスタムメイドを専門とする同社の新部門、ゴードン・マレー・スペシャル・ビークルズ（GMSV）が出かけた最初のモデルだ。ベントレーのマリナーやランボルギーニのアド・ペルソナムに相当する部門で、独自のスタイリングとメカニズムを持つ少量生産車の開発を担うことになる。



ル・マンGTR（上）とS1 LM（下） GMA

GMSVは3つの製品ラインを展開する。『SVデザイン』は限定生産の特別仕様車を開発し、『ビスポーク』は顧客からの注文に応じて1台だけのワンオフ車を製作。『ヘリテージ』は同社の会長であるゴードン・マレー氏が過去に設計したモデルをリメイクする。

ル・マンGTR

1台目は『ル・マンGTR』で、ハイパーカーのT.50をベースに、パワートレイン以外の「ほぼすべての要素」が変更されている。

T.50の自然吸気4.0L V12エンジンと6速マニュアル・トランスミッションはそのままに、何十年にもわたってル・マン24時間を支配してきたロングテールレーサーから着想を得た、特注のボディシェルを採用している。



GMAル・マンGTR GMA

ロングテールレーサーの特徴は、その言葉通り、ダウンフォースと空力効率を高めるための長いリアデッキだ。最高速度のわずかな差でレースの勝敗が決まるル・マンでは、非常に重要な要素である。

ル・マンGTRはここにインスピレーションを得て、空気抵抗を最小限に抑え、ダウンフォースを最大限に高めることに重点を置いて設計された。長く、低く、流線型のシルエットは、大型のスプリッター、スカート、ディフューザーによって「最大限のグラウンドエフェクト・エアロダイナミクス」を生み出すという。さらに、巨大な固定式リアウィングも装備されている。その結果、T.50に搭載されているファンを省略することができた。

リアディフューザーの2つのチャンネルの間には、新設計のエグゾーストシステムが配置され、「深くバランスの取れたV12サウンド」を届ける。ルーフマウントのエアインテークは、「1万2100rpmのフル回転域を堪能する際、オーケストラのようなキャビン体験をさらに高める」とされている。

また、シャシーも大幅に改良され、より剛性が高く軽量なサスペンション部品、ワイドトレッド、大径タイヤ、そして新しいエンジンマウントを採用することで、サーキットでの走行性能が強化されている。GMAによると、これらの改良によりダイナミクスが向上すると同時に、騒音や振動も低減されているという。

インテリアはT.50よりもサーキット指向だが、「インテリアの質感は維持されている」とのことだ。ダッシュボード、メーター、コントロール、ペダル、シートクッションはすべて新設計で、購入者の好みに合わせてカラースキームと素材をカスタマイズできる。

ル・マンGTRは、来年の納車開始に向けてすでにの開発が進行中だ。価格はまだ公表されていないが、310万ポンド（約6億2000万円）のT.50 Sニキ・ラウダよりも高くなるだろう。そして、24台のみの限定生産だが、スーパーカーディーラーのジョー・マカリ社を通じてすでに完売している。

S1 LM

2台目は『S1 LM』で、1995年のル・マン24時間レースで優勝したマクラーレンF1 GTR LMへのオマージュとして設計された。デザインも大きく影響を受けており、センターのエアロフォイル、ルーフマウントのエアインテーク、2段式のリアウィング、4本出しエグゾースト、円形のリアライトなどが特徴的だ。

GMAは、S1 LMは「快適性やクルージング性能よりもサーキットでの敏捷性を重視」して設計されており、強力なエアロキットに合わせてシャシーも大幅に改良されているが、公道での走行は可能だという。



GMA S1 LM GMA

エンジンは特別設計だ。T.50やル・マンGTRと同様、コスワース製の自然吸気V12エンジンだが、排気量が4.0Lから4.3Lに拡大され、目標出力は700ps以上となっている。最高回転数は1万2100rpmと高く、6速マニュアル・トランスミッションを介して路面にパワーを伝達する。

GMAはインテリアについて、「レースにインスパイアされながら、サーキット走行を念頭に置いた精密なデザイン」で、「新しい軽量化コンセプトを追求し、最高級の素材を採用し、あらゆるタッチポイントで質を高めた」と述べている。

S1 LMはル・マンGTRよりもさらに限定的なモデルで、匿名の1人（もしくは1社）の顧客のために5台のみが生産される。価格は公表されていない。