作家のスティーヴン・キング(77)が、自身の伝記映画で演じてほしい俳優について語り、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のクリストファー・ロイド(86)、または『ツイン・ピークス』のカイル・マクラクラン(66)を候補に挙げた。



【写真】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクのイメージが強いが実はイケオジなクリストファー・ロイド

英紙ガーディアンのファンインタビューで、キングは次のように語っている。「イケメンの主演俳優だったら嬉しいけど、ブラッド・ピットには無理だと思う。彼の方が私よりずっとイケメンだ。私も少し年寄りなので、クリストファー・ロイドか、それとも『ツイン・ピークス』の背の高い主人公、カイル・マクラクランかな」



キングの小説はこれまでに何度も映画化されており、『スタンド・バイ・ミー』『ショーシャンクの空に』『キャリー』『IT／イット“それ”が見えたら、終わり。』『ミザリー』『グリーンマイル』、そしてスタンリー・キューブリック監督による『シャイニング』など、数々のヒット作を生み出してきた。



最新の映像化作品は、マイク・フラナガン監督によるファンタジー映画『ライフ・オブ・チャック』。出演者にはトム・ヒドルストン、キウェテル・イジョフォー、カレン・ギラン、ジェイコブ・トレンブレイ、マーク・ハミルらが名を連ねている。



