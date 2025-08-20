森川葵主演のフジテレビドラマ「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」第５話が１９日、放送された。

警視庁「囮型擬装捜査検証室」が、信者が次々に姿を消している宗教団体「幸せの果実」に潜入捜査。裏で臓器売買に関与している噂がある教団は、４人のリーダーがおり、農園で自給自足の集団生活を送っていたが…。

潜入捜査に入った森園はな（志田彩良）と同部屋になった女性信者楠木恵里奈役で島崎遥香が登場。

薄幸そうなおとなしい女子で、教団の教えに素直に従っており、次の臓器売買のターゲットにされていたが…。ネットでも「ぱるる出とる」「さてはぱるる幹部だな」「実は偉い人疑惑」「教祖の可能性あるよな」「ぱるるがトップなの」「一番偉いのかな」「支配者でしょ」「ラスボス」と黒幕だと疑う投稿が殺到した。

終盤で突然、臓器売買のターゲットが捜査員の森園はなに変わり、さらに楠木教祖説が強まったが…結果は本当に純朴な信者だった。

第１話の袴田吉彦に続き、ラスボスと匂わせて、実はかませ犬の展開に。

「あれ？ぱるるは、黒幕の大ボスかと思ったのに」「疑ってごめんなさい」「ぱるる怪しいと思ってたけど普通に信者だったｗ」「え…………待って ぱるるは何だったん」「ぱるる．．．どうなったの？」「ぱるるが黒幕っていう予想してたけど全然違った笑」と反応する投稿が集まった。