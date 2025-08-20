【マンガ99円均一】『ブラック・ジャック』『鉄腕アトム』など手塚治虫の作品がお得に読める！【Amazon Kindleセール】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で手塚治虫の作品が99円でお得に楽しめるセールが開催中！このセールでは、『ブラック・ジャック』『鉄腕アトム』など不朽の名作が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。この夏、本セールを機会に不朽の手塚作品を楽しんでみてはいかがだろうか。
■【カラー版】ブラック・ジャック 特別編集版 1
セール特価：99円（70%OFF）
【カラー版】ブラック・ジャック 特別編集版 1
全ページを新たにカラー化した特別編集版！ 闇の天才外科医・ブラック・ジャックの活躍をカラーでお楽しみください。
収録タイトル：「報復」,「シャチの詩」,「閉ざされた三人」,「ときには真珠のように」,「からだが石に…」,「はるかなる国から」,「幸運な男」,「目撃者」以上8編所収
■鉄腕アトム 1
セール特価：99円（70%OFF）
鉄腕アトム 1
宇宙船に乗って地球へやって来たのは、地球の人々とウリ二つの人たちだった!地球人と宇宙人の間に始った戦争をやめさせるため、ロボットのアトムが大使となったが…!?手塚漫画不朽の名作、第1弾登場!!
■火の鳥 少女クラブ版
セール特価：99円（70%OFF）
火の鳥 少女クラブ版
伝説の不死鳥、火の鳥。その血を飲んだクラブとダイアは、不死のからだとなり、数百年の眠りについた。そして、目ざめたとき、恋人たちの記憶は失われていた!古代エジプト・ギリシャ・ローマに大ロマンが展開する!!
■どろろ 1
セール特価：99円（70%OFF）
どろろ 1
魔神にからだの四十八か所をうばわれた少年百鬼丸!安住の地を求める百鬼丸には、常に妖怪がつきまとうのだった!彼の刀をねらう奇妙な相棒、どろろをくわえて妖怪退治の旅が始まる!異色の時代劇、第一弾!
■ＭＷ 1
セール特価：99円（70%OFF）
ＭＷ 1
銀行員として働く結城美知夫には、裏の顔があった。飽くことなく罪を重ね続け、複雑な関係にある、賀来神父のもとへ懺悔にゆく別の姿が! 秘密毒ガス兵器"MW"を軸に、現代の科学万能主義にメスを入れる問題作。
※本ページで紹介する情報は、2025年8月20日15時現在のものです。
