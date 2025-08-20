LE SSERAFIMカズハ、ばっさりカットで雰囲気ガラリ「新鮮」「別人級」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が19日、自身のInstagramを更新。ばっさりカットした新ヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】LE SSERAFIMカズハ、別人級新ヘアスタイル
カズハは鏡越しの自撮りを投稿。ウエストあたりまであった髪を肩ラインまでばっさりカットした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「びっくり」「別人級」「新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LE SSERAFIMカズハ、別人級新ヘアスタイル
◆カズハ、ばっさりカットで雰囲気ガラリ
カズハは鏡越しの自撮りを投稿。ウエストあたりまであった髪を肩ラインまでばっさりカットした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「びっくり」「別人級」「新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】