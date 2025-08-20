元NHK中川安奈（31）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2024パリ五輪の時の衣装の反響について振り返った。

レギュラーMCの大島由香里の代役で生出演。ぶっちゃけトークの多い番組のカラーをにおわすように、小原ブラスから「ところで中川さんはキズものなの？」と唐突に質問された。中川は一切、ひるむことなく「私、衣装がはだかに見えるってことでちょっと炎上した」と話し「前回、金曜日にお邪魔したときに、ミッツさんに『今日はラクダ色の服じゃないのね』っておっしゃってたんですけど、今日はMCということで将来の可能性を考えて」とブルーで統一した爽やかなワンピースについて説明した。

小原は、中川のパリ五輪時の衣装について「見る人によっては金色に見えたり」と話した。松田ゆう姫は「でも、ヒコロヒーがすごい推してました」と中川への評判を伝えると、垣花は「ヒコロヒーさんが『一筋縄ではいかない女だ』と言ってました」と話し「ただものじゃない、というか、すべてに策略がある」と語った。

レギュラー陣からいろいろ言われたが、中川は「よろしくお願いします」と何事もなかったように、にこやかにあいさつしていた。