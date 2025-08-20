Ａぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也、草間リチャード敬太が２０日、東京国際フォーラムでスペシャルサポーターを務めるパフォーマンスショー「ＳＴＯＭＰ ストンプ」（９月２日まで、同所）の来日公演初日囲み取材に出席した。

１９９１年に英国で初演以降、世界５３か国で１５００万人以上の動員数を誇るショー。バケツやデッキブラシなどあらゆるものが楽器となり、１００分ノンストップのパフォーマンスで魅せる。

リチャードはパフォーマンスを目の当たりにし「臨場感がすごかった。音楽やダンスが好きな方、エンタメに飢えている方、全ての方に見に来ていただきたい」と声を弾ませた。末澤は「迫力とエネルギーがすごい。わくわくしました。ショッピングカートをあんな使い方すんねや」と目を丸くした。

来日公演４回目となるパフォーマーのフィリップ・バチェラーさんは「ｓｕｐｅｒ ｅｘｃｉｔｉｎｇ！東京公演も、（９月６日開幕の）大阪公演も楽しみです。ラーメンや、すしはすでに楽しんでいます」と告白。兵庫出身の末澤は、食い気味に「大阪と言ったら粉もん！たこ焼きやお好み焼きを食べて欲しいなあ」と勧めていた。