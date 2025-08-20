「男子高生ミスターコン2025」北海道・東北エリアの代表者が決定【日本一のイケメン高校生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」が20日、SNS審査を通過した北海道・東北エリアの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
【写真】2025年度の“日本一のイケメン高校生”北海道・東北エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
北海道代表：ライアン ジョシュアくん
青森県代表：大久保昊くん
岩手県代表：石原菊太郎くん
宮城県代表：高橋大和くん
秋田県代表：小山田輝くん
山形県代表：杉山聖くん
福島県代表：小川永真くん
ミクチャ審査1位：水上琉偉くん
ミクチャ審査2位：三浦樹稀くん
ミクチャ審査特別賞：五十嵐壮大くん
ミクチャ審査特別賞：橋間永遠くん
モデルプレス 自己PR審査：佐藤悠貴くん
モデルプレス X投票：高橋理央くん
モデルプレス X投票：平田健人くん
モデルプレス ページ閲覧数：清水智陽くん
モデルプレス Xリポスト数：今野響稀くん
総合ポイント数：岩崎心くん
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
