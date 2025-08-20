ÇÐÍ¥É×¤¬22ºÐ¤Ç¡ÖÆÍÁ³»à¡×¡Ä»Ä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ëºÊ¡¢Ë´¤É×¤Èà3¿Íá¤Ç¼·¸Þ»°»£±Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
Ë´¤É×¤È°ì½ï¤Ë°¦Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Ë¤¦
¡¡2022Ç¯9·î¡¢22ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î³áÅÄÅßËá¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÄÌÚºÚ²Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çà²ÈÂ²¼Ì¿¿á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼·¸Þ»°¤Î»£±Æ¤ò¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ª¼Ì¿¿¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¤¬É×¡¦³áÅÄ¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¡¢Ì¼¤¬²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÁá¤µ¤äº£¤òÀ¸¤¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤ÆÄº¤ ¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤«¤é¤âÆó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï20Ç¯11·î¤Ë·ëº§¡£21Ç¯4·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯9·î¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬³áÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö³á¤¯¤ó¤¬¤½¤Ð¤Ëµï¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸Êì¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹¬¤»¤Ç°î¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤«¤¸¤¯¤ó2¿Í¤Î´ñÎï¤Ê»Ñ¤ß¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤Ë¤ä¤±¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£