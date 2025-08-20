岡田紗佳、キャミ×メッシュパンツで大胆肌見せ「セクシー」「脚が長い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が20日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岡田紗佳、美脚透ける大胆衣装姿
岡田は「サンスポG1予想、来秋もやるよ」とつづり、「写真はシーズンごとに撮り下ろし」と同企画の撮影時のオフショットを公開。黒いキャミソールにメッシュのパンツを合わせた大胆なコーディネートや、ショートパンツでスラリとした美しい脚を披露した姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「脚が長い！」「スタイル抜群」「どれも似合ってて素敵」「かっこいい」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
