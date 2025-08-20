·ÝÇ½³¦¤¬ÉñÂæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëBL¡£²¦Æ»²¦»ÒÍÍ¡ß¡ÖÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË¡×1°Ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ëÉÔ´ïÍÑÎø°¦¡Ú½ñÉ¾¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡ÃËÀ5¿ÍÁÈ¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ÖAbyss¡Ê¥¢¥Ó¥¹¡Ë¡×¤ÎÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Îè±û¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCROWN¡Ê¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¸÷ÎÜ¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤¤¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç²È¤ËÇñ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¡ÈÍ¶¤¤¡É¤È¼õ¤±¤È¤á¤¿¸÷ÎÜ¤«¤é¡¢ÌÔÎõ¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥¦¥§¥Ö¥Þ¥ó¥¬»ï¡Ö²Ö´ÝÌ¡²è¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëBL¡ØSexy Sugar Star ¥»¥¯¥·¡¼¥·¥å¥¬¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥æ¥¥Î¥»/ÇòÀô¼Ò¡Ë¡£°ì¸«¥ï¥¤¥ë¥É¡¢Ãæ¿È¤ÏÅ·Á³¡õ¥Ô¥å¥¢¤ÊÎè±û¡Ê¼õ¤±¡Ë¤È¡¢°ì¸«¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍ¡¢¤·¤«¤·Ãæ¿È¤Ï·ã½Å¡õ¼ã´³¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ÎÆþ¤Ã¤¿¸÷ÎÜ¡Ê¹¶¤á¡Ë¡£2¿Í¤È¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¼ÂÁü¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÍîº¹¤¬Âç¤¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÂç¤¤µ¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡ÆÃ¤ËÎè±û¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¨°ï¤À¡£
¡ÖÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË¡×¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÎø°¦Ì¤·Ð¸³¡£¤â¤Á¤í¤óÆ¸Äç¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï°ìÊâ¤Þ¤Á¤¬¤¨¤¿¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤¢¤¶¤È¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤±¤ÉÈþÎï¤Ê³¨ÊÁ¤È±é½Ð¤ÎÌ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îè±û¤ÎÆâÌÌ¤Î½ã¿è¤µ¤È³°¸«¤ÎÍÅ±ð¤µ¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ãç´Ö¤ä¸÷ÎÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ëÌµËÉÈ÷¤ÊÉ½¾ð¤È¡¢¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤Î¿§µ¤¤òÊü¤Ä°µÅÝÅª¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤ÎÆóÌÌÀ¤Ë¤Ï¸÷ÎÜ¤Ê¤é¤º¤È¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡Ê¤½¤ì¤âÌµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡ª¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¸÷ÎÜ¤Ï¡¢²¦»ÒÍÍ·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎè±û¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÀäÌ¯¤ÊÀßÄê¤À¡£¼Â¤ÏÎè±û¤ËÆ´¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤ÐÎè±û¤Ï¡Ö¿ä¤·¡×¡£¿ä¤·¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¸÷ÎÜ¤¬¤â¤ÄâÁ¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ëÎè±û¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÇç¤¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¸÷ÎÜ¤â¤±¤Ã¤·¤ÆÎè±û¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÇØ·Ê¤Ï¾Ü¤·¤¯¸ì¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤¤Ë°ìÅÓ¤µ¤¬²á¤®¤ÆË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷ÎÜ¤À¤±¤É¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Û¤ÉÎè±û¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¿¼¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÆ´ØÝ¤È¡¢Îø¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍßË¾¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î´¶¾ð¤ò¡¢¤¤é¤¤é¾Ð´é¤ÎÄì¤Ë¤·¤Î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª¡Ë¡£
¡¡Âè£±´¬¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¡Ö¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤¿¸÷ÎÜ¤òÎè±û¤¬²ðÊú¤¹¤ë¡×¾ìÌÌ¤Ï¡¢BL¤Î²¦Æ»Å¸³«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ëºî²È¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸÷ÎÜ¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤È¤ëÎè±û¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÎø¿´¤ò²ò½ü¤·¤ÆÍßË¾¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¸÷ÎÜ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ÎÎè±û¤¬¼õ¤±¤Ç¡¢½ÀÏÂ¤ÊÉ÷ËÆ¤Î¸÷ÎÜ¤¬¹¶¤á¡Ê¤½¤ì¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¡ª¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Õ¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¡£¼«Ê¬¤¬¸÷ÎÜ¤Ë¤É¤¤É¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡©¡¡¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÎè±û¤È¡¢Îè±û¤Î¿ÈÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¿´¤â¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚË¾¤¹¤ë¸÷ÎÜ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢2¿Í¤È¤â¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉÔ´ïÍÑ¤ÇÍÄ¤¤¡£
¤Ç¤â¤½¤³¤¬¡¢ÆÉ¤àÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤¤å¤ó¤¤å¤ó¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢´Å¤¯¤Æ¥¨¥Ã¥Á¡¢¤«¤Ä¤¤é¤¤é¤·¤¤À¤³¦¤¬Å¸³«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÃ±¹ÔËÜÈ¯Çä¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á³§Àî¤Á¤«