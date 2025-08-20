【ポイント】

・東北北部で記録的な大雨。

・21日（木）未明にかけ、青森、秋田、岩手で「線状降水帯」予測。

・東北南部〜九州は猛烈残暑が続く

【全国の天気】

前線が停滞し、記録的な大雨となっている東北北部は21日（木）未明にかけて、線状降水帯が発生するおそれもあります。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、河川の氾濫や土砂災害に厳重な警戒が必要です。21日（木）日中は、東北北部で天気が回復するでしょう。一方、東北南部〜九州の広い範囲は晴れて、猛烈な暑さが続きそうです。予想最高気温は熊谷で40度に迫る危険な暑さ、名古屋や前橋も38度まで上がる予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 22度（±0 真夏並み）

仙台 26度（±0 熱帯夜）

新潟 25度（＋1 熱帯夜）

東京 27度（＋1 熱帯夜）

長野 22度（-1 真夏並み）

名古屋 28度（±0 熱帯夜）

大阪 28度（±0 熱帯夜）

広島 27度（±0 熱帯夜）

高知 25度（±0 熱帯夜）

福岡 27度（-1 熱帯夜）

鹿児島 27度（-1 熱帯夜）

那覇 27度（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 28度（-5 真夏並み）

仙台 36度（±0 猛暑日）

新潟 32度（-1 真夏並み）

東京 36度（＋1 猛暑日）

長野 33度（-1 真夏並み）

名古屋 38度（±0 猛暑日）

大阪 36度（±0 猛暑日）

広島 34度（＋1 真夏並み）

高知 33度（±0 真夏並み）

福岡 36度（＋1 猛暑日）

鹿児島 32度（＋1 8月下旬）

那覇 33度（＋1 真夏並み）

【週間予報】北日本は低気圧や前線の通り道で、この先も周期的に雨が降るでしょう。記録的な大雨となった地域では、しばらくの間、土砂災害にご注意ください。東北南部〜九州は35度以上の猛暑日になるところが多く、体温を超える危険な暑さになる所もありそうです。この夏の猛暑日日数が記録的に多くなっていますので、昼間の外出を控え、冷房のある室内で過ごすなど、引き続き、熱中症に警戒を続けてください。