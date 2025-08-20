TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第20話「感謝の伝え方が課金しか思い付かない」のあらすじと先行カットが公開された。

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

第20話で描かれるのは、ある日、コスプレイベントに参加した2人。今回はお互いに約束をしている相手がいるため、一時行動を別にすることに。海夢はあまねと伊藤涼香、そして涼香の友だちでコスプレイヤーの本多都と会い、新菜は造形レイヤーのアキラという人物と会う約束をしていたのだが……。（文＝リアルサウンド編集部）